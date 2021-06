Pourquoi la Russie a-t-elle obtenu le code téléphonique 007?

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Comme beaucoup de choses dans la Russie moderne, son code téléphonique est un héritage de l'Union soviétique.

En 1960, l'Union internationale des télécommunications (UIT), une agence des Nations unies, a établi un réseau de codes téléphoniques. Selon celui-ci, le numéro 1 était attribué aux États-Unis et au Canada, le 2 à l'Afrique, les 3 et 4 à l'Europe et ainsi de suite. L'Union soviétique a été le seul pays à obtenir son numéro exclusif – le 7.

Après l'effondrement de l'URSS, la Russie a « hérité » de nombreuses choses (ainsi que de nombreux problèmes), et c'est elle qui a conservé l'indicatif téléphonique 7 dans les années 1990, en le partageant toutefois avec le Kazakhstan, une autre ancienne république soviétique. D'autres États issus de l'URSS ont reçu le numéro 3 européen ou le 9 d'Asie centrale et du Caucase.

Plus tard, les États partiellement reconnus que sont l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud ont rejoint le numéro 7 russe (ils utilisaient auparavant le numéro 9 géorgien).

Maximilian Dörrbecker (CC BY-SA 2.0) Maximilian Dörrbecker (CC BY-SA 2.0)

Si l'on veut appeler quelqu'un en Russie, il faut composer le 007 (ou +7, mais l'UIT recommande d'utiliser le 00), puis le numéro de téléphone mobile. Si l'on appelle un téléphone fixe, il faut composer le 007, puis l'indicatif de la région russe concernée (par exemple 495, 498 ou 499 pour Moscou). Ce n'est qu'ensuite qu'il faut composer le numéro de la ligne fixe.

Ainsi, le numéro ressemblera à ceci +7 ABC xxx-xx-xx, où ABC est le code régional. (Tous les numéros et la procédure détaillée pour appeler sont disponibles sur le site web de l'UIT).

Il est intéressant de noter que pour les appels internes à la Russie, les gens utilisent le préfixe 8 et le composent sans 00 ou + au début. Ensuite, s’applique le même système de composition de l'indicatif régional et du numéro particulier.

Dans le même temps, en Union soviétique, le 07 était un code court pour commander un appel longue distance. Un opérateur répondait et transférait votre appel plus loin. Le poète et auteur-compositeur Vladimir Vyssotski a même écrit une chanson intitulée 07. Lors de ses fréquentes tournées dans le pays, il essayait d'appeler chez lui à Moscou depuis les régions les plus éloignées et appeler le 07 et parler avec les opérateurs devenait sa routine quotidienne.

Dans cet autre article, nous vous relations comment le téléphone est apparu en Russie.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.