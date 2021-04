Poutine annonce avoir achevé sa vaccination anti-Covid-19

Russia Beyond

Le président russe a aujourd’hui révélé avoir terminé son processus de vaccination contre la Covid-19, rapporte l’agence TASS.

« Je viens tout juste de recevoir la seconde injection. J’espère que tout ira bien. Je ne l’espère même pas, j’en suis sûr », a en effet déclaré le chef d’État lors d’une réunion du conseil de surveillance tutelle de la Société russe de géographie, avant d’exprimer son espoir de voir la pandémie rapidement décliner, notamment grâce aux campagnes vaccinales.

C’est le 23 mars que Vladimir Poutine avait reçu la première dose. L’on ne sait toutefois pas pour quel vaccin le chef du Kremlin a opté, ce dernier ayant insisté sur l’efficacité et l’innocuité des trois préparatifs développés et enregistrés par la Russie : le Spoutnik V, l’EpiVacCorona et le CoviVac.

Suite à sa première injection, le président avait témoigné avoir uniquement ressenti un léger inconfort dans l’épaule gauche durant quelques jours.

