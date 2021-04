Dans un hôpital en feu, des chirurgiens russes réalisent avec succès une opération du cœur

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

À Blagovechtchensk, capitale de la région de l’Amour, frontalière de la Chine, des spécialistes d’un centre de cardiologie ont aujourd’hui, 2 avril, accompli un véritable exploit, relate Interfax.

En effet, alors que le bâtiment, datant de l’ère impériale, subissait les ravages d’un incendie, ils sont parvenus à achever une opération chirurgicale des plus délicates.

« L’opération se déroulait à cœur ouvert. Il était impossible de l’interrompre. Elle a été couronnée de succès. Le patient et la brigade après l’opération ont été évacués », a déclaré la clinique, citée par l’agence de presse. Et de préciser que l’homme avait ensuite été transféré dans un autre établissement hospitalier de la région et que son état était stable.

L’incendie, désormais éteint, s’est quant à lui propagé sur 1 600m² de l’édifice, duquel près de 120 personnes ont été évacuées. Aucune victime n'est à déplorer.

