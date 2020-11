Recycler le plastique grâce à des papillons, l’idée pas si folle de scientifiques russes

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Des scientifiques russes ambitionnent de lutter contre la prolifération des déchets plastiques grâce aux étonnantes capacités de la fausse teigne de la cire (Galleria mellonella), un papillon également nommé « gallérie » en France, nous informe l’agence RIA Novosti.

La larve de cet insecte, fléau des apiculteurs car se nourrissant de la cire des ruches, est en effet également apte, grâce à une enzyme développée au cours de son évolution, à consommer des polymères, et notamment du polyéthylène, matière représentant près de la moitié des emballages plastiques produits. À titre d’illustration, en 10-12 heures, 100 de ces larves sont en mesure de dévorer 100 grammes de plastique.

Une larve de gallérie dans une ruche Max xx/Visual Hunt Max xx/Visual Hunt

« Nous obtiendrons le séquençage de l'ADN et essaierons de synthétiser cette enzyme sur la base d'instituts scientifiques. À partir de la substance obtenue, nous fabriquerons une solution avec laquelle il sera possible d'arroser les déchets plastiques et donc de s'en débarrasser », a indiqué Evgueni Popov, chercheur en chef du laboratoire de biotechnologie du parc technologique Iakoutia, à Iakoutsk, en Sibérie, à l’initiative de ce projet.

Pour ce faire, les scientifiques projettent d’élever une colonie d’entre 100 000 et plusieurs millions de spécimens. L’obtention de cette solution est quant à elle espérée pour 2021.

À noter que cette découverte concernant la larve de gallérie avait été effectuée simultanément, en 2017, par une chercheuse et apicultrice italienne ainsi que par des scientifiques de l’Université de Cambridge.

