La Russie dépose le brevet d’un médicament contre la Covid-19

L’Agence fédérale biomédicale (FMBA) de Russie a obtenu le brevet d’un préparatif de production nationale et baptisé Leitragin, capable d’empêcher ou d’amoindrir les complications entraînées par la Covid-19, annonce l’institution sur son site.

En réalité, ce médicament a été élaboré sur la base d’un produit existant, le Dalargin, utilisé pour traiter les ulcères de l’estomac ou les pancréatites aiguës. Les chercheurs du FMBA, notant que ce dernier stimulait fortement les processus de cicatrisation et de régénération des tissus, tout en participant activement à l’organisation d’une réponse immunitaire, ont donc entrepris la création d’un médicament destiné à combattre la Covid-19.

Son action empêche ou amoindrit en effet le choc cytokinique – une production excessive de cytokines – engendré par la maladie. Une prouesse médicale dont se targue l’Agence.

« Son caractère unique réside dans le fait qu’il ne s’agit aucunement d’une imitation d’une expérience étrangère. Dans le monde, c’est jusqu’à présent le premier et le seule agoniste des récepteurs delta-opioïdes à avoir intégré la médecine pratique », affirme-t-elle dans son communiqué au sujet.

Après l’achèvement des études cliniques et l’enregistrement du Leitragin auprès du ministère russe de la Santé, le FMBA pourra ainsi lancer la production en masse de ce produit afin de permettre une lutte plus efficace contre la Covid-19, qui a à ce jour causé la mort de plus de 715 000 personnes à travers le monde depuis le début de la pandémie.

