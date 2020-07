Le quatre-mâts Sedov empruntera pour la première fois la Route maritime du Nord

Russia Beyond

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Le navire-école Sedov, qui soufflera l’année prochaine ses 100 bougies, parcourra la Route maritime du Nord, de Vladivostok à Kaliningrad. Comme le précise le ministère russe de l’Agriculture, l’expédition en question revêtira une grande importance aussi symbolique que pratique.

« Le passage d’embarcations de cette classe sur ce trajet n’a pas d’analogue dans l’histoire », souligne le ministère. Les élèves officiers se trouvant à son bord pourront donc obtenir une expérience de navigation dans les rudes conditions de l’Arctique, ce qui sera un atout pour leur carrière ultérieure.

La traversée de la Route maritime du Nord, jadis connue sous le nom de Passage du Nord-Est et qui relie l'Atlantique au Pacifique, est prévue sur la période comprise entre août et novembre et s’effectuera dans les zones libres de glace.

Quatre-mâts de 117m, le Sedov est le plus grand voilier navire-école du monde. Construit en 1921 en tant que navire de commerce allemand, il a été donné à la Russie en 1950 à titre de dommage de guerre. Avant de devenir un navire-école, il a exercé la fonction de navire océanographique.

En suivant ce lien, découvrez plus en détails et en vidéo ce géant des mers.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.