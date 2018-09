Un propulseur spatial fonctionnant à base de vodka élaboré en Russie

Russia Beyond

Des chercheurs de l’Université aérospatiale d'État de Samara ont conçu un propulseur destiné aux nano-satellites et fonctionnant à base d’un mélange d’eau et d’alcool, écrit l’agence d’information russe Interfax.

Российские ученые создали работающий на водке двигатель для наноспутника: https://t.co/7Elv6u20XPpic.twitter.com/zOoPqaOpDU — Телеканал "Звезда" (@zvezdanews) 10 septembre 2018

Se référant au service de presse de l’institution, ce média indique que ce nouveau concept ouvre la porte à la mise en place d’un système de vol orbital fiable et peu couteux pour ces engins spatiaux.

« Les scientifiques ont proposé d’utiliser un mélange d'eau distillée et d'alcool éthylique en tant que fluide actif du dispositif de propulsion. Le faible poids moléculaire de l'eau permet d'obtenir des débits de vapeur élevés et, par conséquent, une vitesse de manœuvre élevée. Et l'ajout d'alcool (environ 40% du mélange) empêche la congélation du fluide actif », est-il indiqué.

D’après les chercheurs, ces propulseurs seront compatibles avec n’importe quel nano-satellite de format CubeSat, ces engins ayant la forme d'un cube d'un décimètre de côté et pesant moins d'1,33 kg.

