Des scientifiques russes percent le secret des extraordinaires structures terrestres

Quelle est l’origine des majestueux ponts et arches naturels des parcs nationaux de l’Utah, aux États-Unis ? Comment est-il possible que l’eau et le vent aient pu créer des formes si spectaculaires ? Des modélisations mathématiques réalisées en Russie ont permis de mieux comprendre le rôle de l’érosion dans la formation de ces paysages hors du commun.