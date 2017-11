Futuriste tramway russe cherche désespérément acquéreur

Global Look Press

Ce tramway à l’allure futuriste baptisé R1 (Russie Un), pourrait ne jamais faire son apparition dans les rues du pays, la société d’État russe Rostec, qui l’a conçu, n’ayant toujours pas trouvé d’acheteur.

Dévoilé pour la première fois lors de l’annuelle Foire Internationale du Commerce Industriel INNOPROM, en 2014, ce véhicule a depuis reçu des surnoms tels que « l’iPhone sur rails » ou « Batmobile ».

« Le projet n’a trouvé aucun client, a regretté Vassili Brovko, directeur aux Commissions Spéciales au sein de Rostec. R1 est certes très beau. Tout le monde l’a apprécié et il a été grandement médiatisé, mais il n’est pas parvenu à se faire une place sur le marché, et il ne le fera jamais. Tout d’abord, il n’y a pas de châssis, ensuite le tramway n’est pas simple à réparer. Si quelqu’un venait à casser quelque chose, ce serait assez difficile de comprendre où commander une pièce de rechange et combien de temps il faudrait attendre pour cela ».

