Le lourd tribut des chercheurs d’or de Russie

Les plus gros gisements de Russie se trouvent principalement à l'est : l’oblast de Khabarovsk, la région de Krasnoïarsk, les oblasts de Khabarovsk et Irkoutsk sont très riches en or. On trouve également d’importantes réserves dans la région des montagnes de l’Oural, qui séparent les parties européenne et asiatique de la Russie.

