Alina Pekova, première Russe à avoir conquis tous les plus hauts sommets du monde!

Pour le faire, elle a mis un an et demi seulement!

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

La Russe Alina Pekova, 31 ans, a gravi les 14 sommets du monde dont la hauteur excède les 8 000 mètres. Outre le fameux Everest (8 848 m), il s’agit notamment du Kangchenjunga (8 586 m), du Lhotse (8 516 m) et du Makalu (8 485 m). Sa dernière conquête ? Le Shishapangma (8 027), dans la chaîne de l’Himalaya.

Avant elle, seuls 42 alpinistes avaient gravi tous ces sommets. Qui plus est, Alina est la première personne originaire de Russie à l’avoir fait.

Née à Naltchik (République de Kabardino-Balkarie, dans le Caucase russe), elle fait de l’alpinisme depuis 2017. Elle a mis seulement un an et demi pour conquérir les plus hauts sommets. D’ailleurs, les 11 premiers de la liste, elle les a gravis en l’espace de 6 mois, un record pour la Russie.

En 2023, elle a signé un autre record : elle a escaladé deux sommets de plus de 8 000 mètres en une seule journée.

À ne pas manquer : Mars de l’Altaï: ces montagnes qui changent de couleur au cours de la journée

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de :

Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site Web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.