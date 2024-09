«Saison de velours»: comment est née cette expression russe?

Il s’avère que les tissus y sont bel et bien pour beaucoup.

Konstantin Mikhaltchevski/Sputnik Konstantin Mikhaltchevski/Sputnik

En Russie, le mois de septembre et le début du mois d’octobre sont appelés « saison de velours » pour les vacances à la mer. Dans le sud du pays, il fait encore relativement chaud, et la température de l’eau est à peu près égale à celle de l’air. L’expression est apparue à la fin du XIXe siècle en raison de la mode des vacances en Crimée. Il est vrai, cependant, qu’à l’époque, elle faisait référence au printemps.

Fin avril-début mai, la famille impériale et son entourage se rendaient en Crimée et remplaçaient leurs vêtements d’hiver en fourrure par d’élégants habits de velours. Ils ouvraient ainsi la saison des réceptions et des promenades mondaines.

Plus tard, l’expression a commencé à être utilisée en relation avec l’automne, lorsque les gens se sont mis à se rendre sur la côte de la mer Noire en vêtements de velours en septembre. En effet, les médecins avaient remarqué qu’il était préférable de se reposer dans le sud non pas pendant les mois chauds, mais au début de l’automne.

