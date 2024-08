Que doit faire un touriste s’il lui est arrivé quelque chose à Moscou? 

Quand on visite la mégalopole qu’est Moscou pour la première fois, on peut parfois se sentir désorienté. Voici quelques conseils à suivre dans cette situation ou dans d’autres moins agréables encore.

Appeler le service d’assistance aux touristes

Cette ligne est ouverte 24/7. Ses opérateurs sont prêts à répondre à toutes les questions des touristes en russe, anglais et chinois. Ils vous guideront d’un point à un autre de la ville, vous expliqueront comment louer une bicyclette ou une trottinette, acheter des places de théâtre et de concert, vous donneront les horaires des musées. Le numéro de cette ligne est le 122 d’un téléphone mobile (quel que soit votre opérateur) et le 8 (495) 122-01-11 d’un téléphone fixe.

Joindre les services d’urgence

Les opérateurs répondant au numéro 112 (d’un téléphone portable) 24/7 parlent une vingtaine de langues, dont l’anglais, l’allemand, l’espagnol, le roumain et le turc . Vous pouvez composer ce numéro en cas de danger pour votre santé et votre vie, d’incendie, d’accident de la route, d’atteinte à vos biens ou d’autres infractions à la loi. Les opérateurs vous demanderont le plus de détails possible et vous indiqueront ce qu’il faut faire.

Se rendre dans un des offices de tourisme municipaux

Kirill Kallinikov/Sputnik Kirill Kallinikov/Sputnik

L’office de tourisme principal se trouve dans le pavillon « Coupole » dans le parc Zaradié, à côté du Kremlin . Plusieurs autres points d’information sont à la disposition des touristes au VDNKh, notamment près du portique de l’entrée principale. On peut y obtenir des guides de la ville en anglais, en chinois et en russe, recharger son téléphone portable, obtenir des informations concernant les excursions.

S’adresser aux points d’information dans le métro

Ces points d’information sont ouverts de huit à vingt heures. Leurs employés parlent russe et anglais. Ils aident les touristes à s’orienter dans le métro, leur expliquent comment utiliser le pass Troïka et répondent à toutes leurs questions concernant le métro. Ces points se trouvent dans toutes les grandes stations, dont Delovoï Tsentr, Komsomolskaïa, Kouznetski Most, Park Koultoury et Vorobiovy Gory.

Consulter l’assistante vocale Alexandra

Le chat-bot Alexandra répondra à toutes les questions des touristes sur les transports : parkings, bus de nuit, état du trafic, location de bicyclettes, etc. Pour l’instant, elle ne maîtrise que le russe.

Faire appel à la police touristique

Sergueï Kiselev/Agence Moskva Sergueï Kiselev/Agence Moskva

Les membres de la police touristique de Moscou se reconnaissent à leurs brassards sur lesquels le nom de leur corps de rattachement est écrit en russe et en anglais. On les croise dans le centre de Moscou et autour des monuments les plus fréquentés. En russe comme en anglais, ils orientent les touristes, les aident s’il leur est arrivé quelque chose (par exemple, un vol d’effets personnels), leur expliquent comment retirer de l’argent aux distributeurs. Ils répondent à toutes les questions que l’on peut se poser dans une ville où l’on vient pour la première fois. La police touristique est en lien permanent avec la police et peut ainsi aider à retrouver des étrangers perdus dans la ville.

