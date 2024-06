Pourquoi l’eau chaude est-elle coupée l’été en Russie?

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

L’été, dans presque toutes les villes de Russie, l’alimentation en eau chaude est coupée le temps que soient menés des travaux d’entretien des canalisations. Pourquoi sont-ils nécessaires ?

Tradition soviétique

Sofia Sandourskaïa/Agence Moskva Sofia Sandourskaïa/Agence Moskva

En Russie, l’alimentation en eau chaude des immeubles est coupée pendant une dizaine de jours de suite entre mai et août. Il y a encore quelques années, cette coupure annuelle durait vingt et un jours. Durant cette période, les services communaux préparent le réseau d’eau à la saison hivernale suivante.

Il n’en a pas toujours été ainsi. On commença à couper l’eau chaude l’été dans les années 1960, décennie au cours de laquelle on construisit en grand nombre des immeubles d’habitation avec eau chaude à tous les étages et chauffage central. Pour que ce système fonctionne correctement, notamment durant l’hiver, il faut le vérifier durant l’été pour avoir le temps de le réparer avant l’hiver.

Aujourd’hui, la coupure d’eau chaude pendant l’été est toujours d’actualité en Russie, dans plusieurs Républiques anciennement soviétiques et dans certaines villes d’Europe Centrale.

Lire aussi : Pourquoi les Russes construisent-ils des gratte-ciels horizontaux?

Pourquoi cette coupure dure-t-elle dix jours ?

Alexandre Avilov/Agence Moskva Alexandre Avilov/Agence Moskva

Dans les faits, la durée de la coupure d’eau chaude varie selon les quartiers et, à l’intérieur d’un même quartier, d’un immeuble à l’autre. Elle dépend de l’état des canalisations. Les travaux d’inspection prennent de trois à quatorze jours.

Aujourd’hui, l’eau est généralement coupée entre dix et quatorze jours. À Moscou, il arrive que le désagrément de ne pas avoir d’eau chaude courante dure moins d’une semaine.

L’eau chaude n’est pas coupée dans les immeubles équipés d’un système de chauffage au gaz et dans les maisons individuelles, où il n’y a pas de chauffage central.

Les canalisations d’eau froide ne se déforment pas autant que celles d’eau chaude. C’est pourquoi l’eau froide courante n’est pas coupée. Quand il faut réparer des canalisations d’eau froide, le système de réserve existant dans de nombreux immeubles prend momentanément le relais.

Lire aussi : Pourquoi les Russes s'entassent-ils dans des «fourmilières» malgré la taille du pays?

Comment faire pendant la coupure annuelle d’eau chaude ?

Alexandre Avilov/Agence Moskva Alexandre Avilov/Agence Moskva

Se laver quand il n’y a pas d’eau chaude n’est pas forcément agréable. Chacun s’accommode de cette situation comme il le peut : le plus simple est de faire chauffer dans une casserole ou un seau et de faire sa toilette à l’ancienne. Certains vont se laver chez leurs parents ou amis qui habitent dans des quartiers où il n’y a pas de coupure. D’autres prennent un abonnement dans une salle de sport pour profiter des douches.

Ceux qui ne peuvent absolument pas se passer d’eau chaude font installer chez eux un chauffe-eau à gaz ou électrique.

Dans cette autre publication, découvrez sept pères fondateurs de l’architecture soviétique

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de :

Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.