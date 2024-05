Comment se souhaitait-on une bonne fête de Pâques dans la Russie d’Ancien Régime? 

Pâques est la date la plus importante des calendriers liturgiques chrétiens. De cette fête jusqu’à celle de la Pentecôte , les orthodoxes russes se saluent en se disant «Le Christ est ressuscité!» et se répondant : «En vérité, Il est ressuscité!» (Христос воскресе – Воистину воскресе!).

Les cartes de vœux sont un des moyens d’abolir la distance qui sépare ceux qui souhaitent se congratuler, notamment à l’occasion de la fête de Pâques.

Collection d'Evgueni Novikov Collection d'Evgueni Novikov

Dans la Russie de la fin du XIXe et du début du XXe siècle, le sujet classique des cartes de Pâques était celui d’une jeune fille à côté d’œufs et de branches de rameau. L’expéditeur écrivait généralement au dos : « Je vous souhaite de passer ces journées dans la joie et l’allégresse ».

Collection d'Evgueni Novikov Collection d'Evgueni Novikov

Certaines cartes de Pâques sont de véritables petits tableaux. Par exemple, un oiseau vole un rameau d’olivier dans le bec, des anges tiennent des œufs décorés dans leurs mains et, dans un cadre de couleur, on peut lire : « Pourrait-on venir prendre un thé avec toi ? » demande l’expéditeur de la carte. « C’est une telle fête que ce ne serait pas péché que de boire un petit verre de vodka ! ».

Collection d'Evgueni Novikov Collection d'Evgueni Novikov

On échangeait des vœux à l’occasion de Pâques pas uniquement sur des cartes thématiques. On le faisait sur la première qui tombait sous la main. On pouvait même en profiter pour donner de ses nouvelles : « J’ai cassé mon fusil. J’ai dû le faire réparer. Mais, cela a été mal fait. J’y retourne aujourd’hui ».

Collection d'Evgueni Novikov Collection d'Evgueni Novikov

« Le Christ est ressuscité, Choura (diminutif d’Alexandra – ndlr) ! Je te salue et te souhaite en ce jour de fête tous les biens terrestres », lit-on sur une autre carte.

Collection d'Evgueni Novikov Collection d'Evgueni Novikov

Pendant la Première Guerre mondiale, on trouvait aussi la possibilité de se souhaiter une belle fête de Pâques. En 1916, un soldat du 272e régiment d’infanterie de Gdov (dans la région de Pskov) envoya une carte à Moscou. Un père y écrivait à sa fille Natacha : « Je t’adresse une carte aux couleurs vives. Maman m’a écrit que vous aviez été à l’office des Rameaux et aviez acheté des jouets. Comment allez-vous passer Pâques ? Je t’embrasse encore et encore. Et toi, embrasse maman pour moi ».

Collection d'Evgueni Novikov Collection d'Evgueni Novikov

On peut admirer des cartes de la collection du cartophile Evgueni Novikov à l’exposition Pourquoi une carte ? qui se tient jusqu’au 2 juin au Musée des Lettres de Tchekhov.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.