Lina Ruess, l’art de la glisse au féminin (Vidéo)

Voici Lina Ruess, sportive professionnelle russe de 23 ans spécialisée dans le longboard et le skimboard, mais également blogueuse. Originaire de Moscou, elle a d’ores et déjà participé à de nombreuses compétitions nationales et mondiales, détenant notamment la médaille d’argent du championnat d’Europe de skimboard. Comme vous pouvez le constater, elle a notamment fait montre de son talent dans les rues de Paris!