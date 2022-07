Comment vit aujourd'hui le plus grand peuple païen de Russie?

Le peuple de Iakoutie est composé de gens éduqués et progressistes. Cependant, beaucoup d'entre eux ont conservé leur foi païenne traditionnelle et portent des costumes folkloriques, mais seulement une fois par an.

Les Iakoutes (ou Sakhas, comme ils s'appellent eux-mêmes) sont un peuple de Russie qui vit dans la région la plus grande et la plus froide du pays - la Iakoutie. Ils représentent environ la moitié de la population de la république (466 000 personnes sur 990 000 habitants, le reste étant constitué de Russes, plus de 350 000 personnes, et d'autres peuples autochtones du Nord). Ils ont conservé leur identité pendant des siècles.

La Iakoutie est une région où les salaires sont élevés, car les plus grandes sociétés d'extraction de diamants et de grands centres scientifiques s'y trouvent, ainsi que le premier parc informatique d'Extrême-Orient, où travaillent des développeurs de jeux et d'applications (bien que, bien sûr, on trouve aussi des éleveurs de rennes nomades dans le nord). Les habitants conduisent des voitures japonaises avec volant à droite et mangent des nouilles chinoises, tandis que les jeunes s'habillent dans le style K-pop.

Mais en même temps, les Iakoutes créent aussi une culture iakoute moderne avec de la musique, des bijoux stylisés avec la forme d'anciennes amulettes, ou des jeux sportifs ethniques comme celui consistant à tirer un bâton ou traîner une pierre de 115 kilogrammes. Et les Iakoutes sont toujours païens.

À quoi ressemble la langue iakoute ?

Les Iakoutes sont un peuple turcophone. Leur langue, d'une part, est proche du tatar et du bachkir (« un » en tatar se dit « ber », et en yakoute – « biir »), d'autre part, elle comprend un grand nombre de constructions basées sur des langues paléoasiatiques.

Il y a aussi en iakoute des mots qui sont proches du russe. Par exemple, le mot casserole se dit « kostүrүүҥke » (kosturuunke, kastrioulia en russe).

La langue iakoute est, avec le russe, la langue officielle de la République de Sakha. Elle est utilisée à la fois pour la communication personnelle, au travail et dans les médias à côté du russe. Les écoles et les universités enseignent également les deux langues. Plus de 450 000 Iakoutes parlent leur langue maternelle, soit environ 90% de la population de la région. Dans le même temps, 90% des Iakoutes parlent également le russe, et les deux tiers d'entre eux parlent couramment les deux langues, selon le recensement panrusse de 2010.

Une autre caractéristique intéressante de la langue iakoute est que, malgré le fort éloignement des colonies les unes des autres, les dialectes des Iakoutes du nord, du sud et du centre ne diffèrent pas beaucoup. Par exemple, l'expression « juste comme ça » à Iakoutsk se dira « meene » et dans le nord – « meele ».

La principale épopée littéraire des Iakoutes s'appelle Olonkho et se compose de longs poèmes (jusqu'à 30 000 caractères), qui sont interprétés par des conteurs.

Comment s'habillent les Iakoutes ?

Les Iakoutes ont des versions d'été et d'hiver de leurs vêtements folkloriques. En hiver, ils portaient un manteau de daim jusqu'aux pieds, décoré de fourrure, ainsi que de hauts chapeaux moelleux.

En été, les hommes portaient jadis des chemises à ceinture ou des caftans noirs, tandis que les femmes portaient de longues robes multicolores en satin ou en soie. Des chapeaux en crin de cheval les protégeaient du soleil brûlant.

Les bijoux traditionnels pour femmes sont en argent avec différents motifs. Ils comprennent des décorations sur la tête, sur le dos, sur la tresse ; des boucles d'oreilles, colliers, bracelets et bagues. Pouvez-vous imaginer à quel point il est lourd de tout porter à la fois ?

Les hommes et les femmes ont un accessoire inhabituel – une baguette en bois avec du crin de cheval. Elle peut être de différentes tailles et formes, son manche peut même être orné d'argent. Et elle sert à chasser les moustiques - en été, ils constituent un véritable désastre.

Contrairement à de nombreux autres peuples, de nombreux Iakoutes ont des vêtements ethniques, bien qu'ils les portent rarement. Le plus souvent ils les mettent lors de leur fête principale, Yssyakh, qui coïncide avec le jour du solstice d'été. (Nous en avons parlé ici).

En quoi croient les Iakoutes ?

Des païens modernes - c'est ainsi que l’on peut décrire la plupart des Iakoutes. Les Iakoutes ont conservé leur foi traditionnelle, bien qu'ils aient été baptisés au XVIIe siècle, lorsque la Iakoutie est devenue une partie de la Russie. Leur religion s'appelle Aar Aiyy, et elle est inscrite au registre des confessions de la république avec l'orthodoxie.

Selon cette croyance, le monde se compose de trois parties : le monde supérieur, où vivent les ancêtres des Iakoutes, le monde souterrain, où vivent les mauvais esprits, et le monde intermédiaire, où vivent les gens. Le symbole de cette trinité est le « Grand Arbre géant ».

Les Iakoutes pensent que les esprits aiyy n'acceptent pas les sacrifices sanglants et les cajolent donc avec quelque chose de savoureux, préparent des crêpes en leur honneur et boivent du koumys.

L’alguystchyt (du mot « alguys » - « rite ») s’occupe des rites de purification des mauvais esprits - il est aussi appelé le lanceur de bons sorts.

Mais tous les lanceurs de sorts ne peuvent pas devenir chaman - les Iakoutes croient qu'un don spécial est nécessaire, et le processus de conversion est associé à des douleurs inhumaines. Il n'y a que quelques chamans en Iakoutie, et ils apparaissent rarement en public.

Les croyances traditionnelles sont respectées même par les Iakoutes orthodoxes, qui représentent plus de 40 % de ce peuple.

Combien de prénoms ont les Iakoutes ?

Les Iakoutes ont une grande variété de prénoms. Il y a des prénoms russes ordinaires - Evgueni, Mikhaïl, Natalia, Anna. Il existe des prénoms iakoutes traditionnels - Sardaana, Aïsen, Arylkhaï.

On trouve des prénoms populaires « doubles », composés de russe et de iakoute. Nikolaï-Serguè, Alexeï-Khomoustaan, Elizaveta-Touïaaryma.

Et les Iakoutes ont souvent des noms latins : par exemple, Rosalia ou Diana. Il arrive aussi qu'un nom russe ou latin soit mentionné dans le passeport, mais que les gens se présentent avec des prénoms « iakoutisés ». Par exemple, Diana est Dayaana, Maria est Maaryya, Fédor est Sүөder.

Que mangent les Iakoutes ?

La nourriture nationale des Iakoutes est la viande, le poisson et le lait. En général, la nourriture sert avant tout à survivre dans ces régions difficiles. Parmi la viande, le poulain (et non la viande de cheval) est populaire. Comme l'expliquent les habitants eux-mêmes, cela est dû au fait qu'autrefois, de nombreux poulains ne pouvaient tout simplement pas survivre à l'hiver. La viande et les abats sont également utilisés pour faire des saucisses.

Le poisson, frais ou congelé, est généralement tranché ou frit. Il y a beaucoup de rivières et de lacs dans la région : on y trouve du corégone, de l'omul et du muksun.

Les boissons à base de lait de vache et de jument sont très appréciées.

Mais ce qu'on ne trouve pas dans la cuisine iakoute, ce sont les légumes et les fruits, car ils ne poussent pratiquement pas à de telles latitudes. Le dessert principal est la crème fouettée avec des baies congelées ou de la confiture.

