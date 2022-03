Comment les Russes se préparent-ils pour la saison de la datcha?

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Près de la moitié des Russes possèdent une datcha, cette maison de campagne où les uns passent les week-ends estivaux et les autres vivent de mai à septembre. Durant ces séjours, les amateurs de datcha peuvent s’adonner à l'aménagement paysager, planter des légumes et organiser des soirées barbecue. Or, nombreux d’entre eux préparent à l’avance la saison.

Futur potager sur le rebord de fenêtre

Vladimir Smirnov/TASS Vladimir Smirnov/TASS

Qu’ils soient poussés par un élan écologique, économique ou, finalement, par une simple passion pour le processus même, de nombreux « datchniks » (nom donné aux personnes passant l’été à la datcha) cultivent des légumes, des baies et des fruits sur leur terrain. Or, vu que la saison chaude est assez courte en Russie et, en conséquence, n’est pas suffisante pour que toute une série de légumes aimant le Soleil germent, l’on commence à planter les graines chez soi dès février ou mars. Ce n’est qu’ensuite que les pousses sont transférées dans le potager pour être récoltées avant l'arrivée de l’automne.

Vitali Belooussov/Sputnik Vitali Belooussov/Sputnik

Parmi les plantes en question il convient de mentionner les tomates, les poivrons, les aubergines, le chou et les oignons. Ils sont semés dans des pots et exposés au Soleil sur les rebords de fenêtre. Ce sont de vieilles briques de lait ou des coquilles d'œufs qui font souvent office de conteneurs à semis. Outre les légumes, certaines fleurs connaissent le même sort.

« Cette année, j'ai cultivé des concombres et des capucines dans des coquilles d'œufs – le résultat a été excellent, le taux de germination est de 80% », partage Nadejda son expérience sur l'un des forums dédiés à la datcha. Et de recommander d’opter pour des œufs aux coquilles foncées, s’avérant, selon elle, plus solides.

Un été à la datcha: L’archétype de la dolce vita en Russie?

Plantés dans la neige

Valeri Matytsine/TASS Valeri Matytsine/TASS

Néanmoins, pour anticiper une bonne récolte, il faut également penser au sol (particulièrement dans les latitudes nord du pays). De nombreux « datchniks » chevronnés considèrent que la cendre de four – qui contient toute une variété de minéraux allant du potassium et du phosphore au calcium et au magnésium – est l'un des meilleurs engrais naturels pour la terre. En outre, elle réduit également l'acidité du sol.

Vladimir Smirnov/TASS Vladimir Smirnov/TASS

D’autres proposent des solutions complètement inattendues – par exemple, la neige. Oui, la neige ordinaire.

« Je conseille de planter des pétunias dans la neige, la germination est garantie à 100%. Perso, je le fais chaque année. Je suis chevronnée dans le domaine et quand je plante je ne suis pas le calendrier lunaire. Je le fais quand j’ai du temps et quand j’en ai envie, écrit une femme sur un forum. Je remplis le couvercle de la boite de gâteau à moitié de terre, j’ajoute 3-4 centimètres de neige et je mets dessus des graines de pétunia. J’enveloppe ensuite le tout dans un film alimentaire et place sur le rebord de la fenêtre. Quand les pousses apparaissent, je fais des trous dans le film et je ne l’enlève que quand les pousses deviennent plus fortes ».

Lire aussi : Le charme de la datcha sur les toiles des artistes russes

« Effet de serre »

Sergueï Karpoukhine/TASS Sergueï Karpoukhine/TASS

Il est tout simplement impossible d'imaginer une datcha russe sans serre. Le secret est simple : dans la plupart des régions du pays, le climat n'est pas favorable et les gens qui songent à une récolte ont besoin de serres ainsi que de bonne terre. Les serres étant assez chères, de nombreuses constructions improvisées poussent chaque année à travers le pays et les vidéos y étant dédiées « récoltent » des millions de vues et de commentaires.

La solution la plus simple est de recouvrir une ossature en métal ou en bois à l’aide d’une bâche transparente. Cette variante est généralement suffisante pour une saison estivale, pas plus – ensuite la bâche devra être remplacée. Les « datchniks » qui veulent que leur serre serve plusieurs années ont recours au verre ou au polycarbonate.

Toutefois, l’un des conseils sans doute les plus populaires est de confectionner la serre à partir de vieux cadres de fenêtres en bois. Voici à quoi ressemble cette invention.

La serre est d’abord lavée avec de l'eau et du savon et abondamment rincée. Les produits chimiques capables de pénétrer dans la terre sont à éviter.

Dans cet autre article autre article, nous vous expliquions en images pourquoi la datcha était un paradis soviétique.

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de :

Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.