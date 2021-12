De quoi n’a-t-on pas le droit de rire en Russie?

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Si les Russes ont pour réputation de ne jamais sourire, sont-ils pour autant dépourvus d’humour ? C’est ce qu’a voulu déterminer l’Institut panrusse d’étude de l’opinion publique (VTsIOM) par le biais d’un nouveau sondage.

Il en ressort tout d’abord que 45% des participants jugent posséder un certain degré d’humour (34% chez les 18-24 ans, 50% chez les 60 ans et plus), 40% un grand sens de l’humour (53% chez les 18-24 ans, 30% parmi les 60 ans et plus). Au contraire, 9% estiment n’avoir que peu d’humour, tandis que 4% affirment même en être pratiquement privés. 2% s’avèrent indécis.

En ce qui concerne les thèmes au sujet desquels il est considéré convenable de rire, parmi une liste définie de propositions, les Russes choisissent principalement « les supérieurs hiérarchiques et les relations avec eux » (69%), « les membres de la famille et les relations entre eux » (63%), « les problèmes économiques et sociaux de Russie » (63%), « les autorités au pouvoir en général » (55%) et « les dirigeants des autres États » (50%).

À l’opposé, les personnes interrogées pensent qu’il est inapproprié de plaisanter sur « les particularités de santé d’autrui » (91%), « la religion » (80%), « les singularités et traditions des autres peuples » (69%), « l’histoire de la Russie, de l’URSS et de l’Empire russe » (69%), « les personnages historiques défunts » (63%), et « l’armée russe » (53%).

Enfin, en ce qui concerne l’humour noir, 77% des Russes avoue y être « plutôt opposés », contre 5% de « plutôt favorables », et 16% de « plutôt neutres ». Soulignons ici que les hommes et les jeunes se montrent plus enclins à accepter ce type d’humour : 45% des 18-24% se rangent dans la catégorie « plutôt opposés », contre 87% des 60 ans et plus, et 70% de ces messieurs, contre 83% de la gent féminine.

Cette enquête a été réalisée auprès de 1 600 citoyens âgés de plus de 18 ans.

