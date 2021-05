Le créateur de Telegram rompt son silence de trois ans sur Instagram et devient la cible des trolls

Des internautes ont tourné en dérision la pose du gourou des hautes technologies et encore plus la profondeur du texte accompagnant sa photo.

Le fondateur de Telegram, Pavel Dourov, a posté une photo de lui sur Instagram, et ce, pour la première fois depuis trois ans. Le cliché le montre assis, torse nu, dans la pose du lotus, dans un endroit en hauteur. « Le monde extérieur est le reflet du monde intérieur. Avril 2021 », dit la légende du cliché.

Or, même si la publication a déjà collecté quelque 134 000 mentions « J’aime », elle a aussi donné lieu à une multitude de mèmes et taquineries.

Certains n’ont en effet pas caché leur surprise de voir un cliché de Dourov débarquer dans leur fil d’actualité après tant d’années :

« ***, il est vivant », a ainsi commenté un abonné.

D’autres ont tourné en dérision le fait qu’après tant de mois de silence il ait marqué son retour avec rien de plus consistant qu’une photo le montrant dans une forme impeccable et avec une phrase prétentieusement profonde et inspirante.

2019. 2020. 2021. Il est temps!

The Bachelor. La nouvelle saison

Dourov comparé à Aladin

дуров конечно капец фелосаф pic.twitter.com/H8ypVcEf9A — Митя Достоевский (@D0CT0EBCKNN) May 3, 2021

« Dourov, est, certes, un philosophe juré »

Очень рад, что когда у Дурова ВК отбирали, он успел напоследок скачать себе все крутые цитаты https://t.co/YpuLiWtTyH — MK (@kuzya_epta) May 3, 2021

« Je suis si content qu’avant qu’on ne lui retire VK [le Facebook russe ndlr], il ait eu le temps de télécharger les citations les plus branchées ».

Я абсолютно уверен, что у Дурова где-то есть портрет, который стареет, жиреет и болеет за него pic.twitter.com/xmO8VVYIdR — David Kharebov (@dharebov) May 3, 2021

Allusion au portrait de Dorian Gray : « Je suis sûr qu’il a quelque part un portrait qui vieillit, grossit et tombe malade à sa place ».

Психиатр: Ну что ты выдумываешь, как Павел Дуров может развивать у тебя комплексы, если вы даже не виделись?



Павел Дуров: pic.twitter.com/CJGDD4mGH6 — Pavel Fedorov 🦄 (@abbsol) May 3, 2021

« Psychiatre : Mais qu’est-ce que tu racontes là ! Comment Pavel Dourov peut développer des complexes chez toi, si vous ne vous êtes mêmes jamais croisés ?

Pavel Dourov répond avec la photo. »

D’ailleurs, ce n’est pas la première fois que Dourov poste sur son Instagram des phrases aussi inspirantes. « Une bonne journée c’est une journée qui implique une amélioration spirituelle, intellectuelle et physique de soi », dit une de ses anciennes publications.

« Il y a toujours 🌈 après ⛈ si tu cherches », affirme une autre.

Ce magnat des technologies est d’ailleurs beaucoup plus actif sur son canal Telegram, où il annonce les nouveautés de sa messagerie, critique Apple et conseille comment faire plus jeune que son âge. Et ce n’est point la première fois qu’il expose son corps sur les réseaux sociaux.

