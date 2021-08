Dans quelle mesure les Russes se soucient-ils de leur alimentation?

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Alors que le monde s’apprêtait à célébrer, le 27 juillet, le 121e anniversaire de la création du hamburger, la compagnie Rambler&Co a mené un vaste sondage en ligne pour comprendre les habitudes alimentaires de la population russe. Analysons ensemble les résultats.

Tout d’abord, il en ressort que 30% des répondants ne s’imposent aucune restriction en matière d’alimentation. Les autres s’efforcent quant à eux de se nourrir sainement, voire suivent des diètes spécifiques. À ce propos, pour 35% des Russes, une alimentation saine réside dans l’aptitude à choisir et à cuisiner des produits naturels, pour 24% cela implique de consommer une grande quantité de fruits et de légumes, tandis que 17% excluent pour cela les produits sucrés ou à base de farine. 9% enfin mettent l’accent sur les aliments riches en vitamines et minéraux. Les deux pratiques consistant à manger selon un emploi du temps précis et à compter ses calories rassemblent quant à elles 5% des sondés chacune.

La Russie n’est par ailleurs pas dépourvue d’adeptes des nouvelles tendances alimentaires : 62% des participants de l’étude affirment privilégier les produits sans sucre ajouté, 17% se sont déjà essayés au jeûne intermittent, 14% se tournent vers des aliments sans gluten et 7% remplacent le lait animal par des alternatives végétales.

En outre, si 86% d’entre eux se positionnent en faveur du flexitarisme, c’est-à-dire pour la diminution de la consommation de viande, le taux de ceux se disant prêts à abandonner totalement les produits carnés s’élève à seulement 1%. Toutefois, 10% affirment être pollotariens (qui consiste à exclure la viande, à l’exception de la volaille), tandis que le pescétarisme (sans viande, à l’exception du poisson) et le végétarisme englobent chacun 2% des personnes interrogées.

Pour ce qui est du fast food, 49% des Russes admettent en manger parfois et 47% assurent ne pas en être consommateur du tout. 4% par contre avouent ne se nourrir que de ces produits de restauration rapide.

Enfin, concernant les dépenses hebdomadaires liées à l’alimentation, 47% des sondés les estiment à moins de 4 000 roubles (46 euros), alors que 30% consacrent à cela entre 4 000 et 6 000 roubles (46 – 69 euros), que 10% y allouent entre 6 000 et 8 000 roubles (69 – 92 euros), que 6% déboursent entre 8 000 et 10 000 roubles (92 – 115 euros) et que 6% s’accordent pour cela plus de 10 000 roubles (115 euros).

Ce sondage a été effectué entre les 19 et 21 juillet 2021 auprès de près d’un million d’internautes russes.

