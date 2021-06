Le regard des Russes sur la peine capitale

Russia Beyond

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Depuis plus de 20 ans, le moratoire sur la peine de mort est en vigueur en Russie. Cependant, tous les citoyens de cette contrée ne sont pas unanimes sur la question. Un récent sondage du Centre Levada met les choses au clair.

Suite à son adhésion au Conseil de l'Europe, la Russie applique depuis 1997 un moratoire sur la peine capitale. Cependant, au cours de ces dernières années, le nombre de citoyens se prononçant en faveur de la restitution de cette mesure a augmenté, révèlent les résultats d’un sondage du Centre Levada. Ainsi, si en 2015 seuls 31% des sondés soutenaient le rétablissement de la peine de mort « comme au début des années 1990 », aujourd’hui ils sont 41%.

Parallèlement, le taux de ceux qui considèrent que le moratoire actuel doit être préservé a rechuté de 27% en 2015 à 20% cette année.

En outre, 17% des personnes interrogées considèrent que la peine capitale doit être complètement abolie une fois pour toute, 16% jugeant que son application devrait être au contraire élargie.

Interrogés dans le cadre de la même étude sur les moyens susceptibles d’après eux de contribuer à la baisse de la criminalité, 48% des sondés ont évoqué le durcissement du châtiment, 38% évoquant le travail plus efficace des forces de l’ordre. 40% jugent que pour diminuer le taux des crimes, il suffit d’améliorer le bien-être des citoyens.

L’étude en question a été réalisée du 20 au 26 mai auprès de 1 620 citoyens de Russie âgés de 18 ans et plus et résidant dans 137 agglomérations de 50 sujets de la Fédération.

Dans cet autre article, nous vous narrions l’histoire de la peine de mort en Russie.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.