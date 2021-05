Les Russes sont-ils prêts à se faire vacciner pour voyager?

Russia Beyond

Evgueni Sinitsyne/Xinhua/Global Look Press

Alors que l’introduction de passeports vaccinaux fait débat à travers le monde et que les possibilités de séjours touristiques à l’international sont encore grandement réduites en raison de la pandémie, les Russes accepteraient-ils de se faire administrer le vaccin anti-Covid-19 s’il s’agissait de l’unique moyen de s’envoler au-delà des frontières du pays ? Pour le savoir, le site de recherche d’emploi Superjob a mené son enquête.

Il en ressort que 20% des participants au sondage s’y résoudraient si le choix s’imposait à eux. À cet égard, ce sont les hommes (21% contre 18% des femmes) et les jeunes de moins de 34 ans (26%, contre 16-19% pour les autres classes d’âge) qui semblent les plus enclins à franchir ce pas.

Notons toutefois que 18% des sondés affirment de toute façon d’ores et déjà projeter de se faire vacciner (20% des hommes, 16% des femmes, 14% des moins de 34 ans, 24% des plus de 45 ans). 42% refusent au contraire catégoriquement d’effectuer cette démarche médicale (41% des hommes, 44% des femmes, 41% des moins de 34 ans, 38% des plus de 45 ans), tandis qu’une part importante – 20% – n’ont pu se prononcer.

Cette étude a été conduite les 13 et 14 mai auprès de 1 600 individus majeurs et non vaccinés, résidant dans l’ensemble des districts fédéraux de Russie.

