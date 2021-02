Des femmes iakoutes dansant par -45° font le buzz sur Internet (vidéo)

Une chorégraphie et une mélodie qui brisent instantanément toute image du prétendu spleen hivernal russe!

Russia Beyond désormais sur Telegram! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

C’est par une température glaciale à en faire grelotter un ours polaire que des habitantes de Iakoutsk, la capitale de la République de Sakha, plus communément connue sous le nom de Iakoutie, en Sibérie, se sont adonnées à une joyeuse chorégraphie dans un décor dominé par 50 nuances de blanc.

La vidéo, fortement relayée sur les réseaux sociaux, met en effet en scène des membres de l’association locale Zumba gold du Centre de callanétique et de danse effectuant, sur les airs d’une chanson en langue iakoute, des mouvements chorégraphiques traditionnels, et ce, toutes de fourrure vêtues. Une tenue indispensable compte tenu des -45° qui régnaient alors.

« Ce jour-là, il y avait dehors un extraordinaire et léger froid. Toutes les participantes étaient d'humeur joyeuse et enthousiaste et étaient fières que, malgré le peu de temps de préparation, nous ayons fait cela », a commenté Marina Kouzmina, coach du collectif, sur Instagram.

Dans cet autre article, partez justement pour un voyage photographique dans cette fascinante région, la plus froide de Russie.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.