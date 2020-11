Permis de séjour temporaire: la Russie réduit le nombre de quotas pour l’année 2021

Russia Beyond

Le premier ministre russe Mikhaïl Michoustine a signé un arrêté fixant à 39 325 le nombre de quotas de délivrance aux citoyens étrangers et personnes sans citoyenneté du permis de séjour temporaire en Russie.

Comme le rappelle l’agence TASS, en 2020, ce nombre était une fois et demie supérieur et constituait 60 270.

Trois sujets de la Fédération – la région de Moscou, Moscou et Saint-Pétersbourg – bénéficient des quotas les plus importants : 2 500, 2 000 et 1 200 respectivement.

