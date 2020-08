Les Russes sont-ils eux aussi devenus des aficionados de l’ordinateur?

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Alors que l’informatique s’est immiscée dans les moindres recoins de notre quotidien, qu’en est-il de la Russie ? Sa population est-elle, elle aussi, familière des claviers et souris ? C’est pour le savoir que le Centre panrusse d’étude de l’opinion publique (VTsIOM) a réalisé une étude, dont elle a récemment publié les résultats sur son site.

Ainsi, il est tout d’abord intéressant de noter que, si en 2010 47% des Russes ne possédaient chez eux aucun ordinateur (90% en 2001), ce taux a aujourd’hui diminué de plus de moitié, pour atteindre 22%. Or, si l’on remarque que le nombre de personnes à posséder un seul ordinateur chez eux est en baisse (de 47% à 44% entre 2010 et 2020, 8% en 2001), cela s’explique par le pourcentage de sondés en possédant plusieurs. Cet indicateur est en effet passé de 4% en 2010 (0% en 2001) à 34% cette année.

Par ailleurs, s’il y a 10 ans la majorité des répondants (53%) assuraient ne jamais se servir d’un ordinateur à la maison (contre 25% aujourd’hui), la proportion dominante (37%) admet à présent s’en servir tous les jours (contre 22% en 2010).

L’ordinateur semble également devenir de plus en plus incontournable au travail. En effet, de nos jours, 36% des participants à l’enquête ont affirmé s’en servir pour leur activité professionnelle ou leurs études, contre 13% en 2010. 46% continuent toutefois à ne jamais y avoir recours ; ils étaient auparavant 69%.

En ce qui concerne le but de l’utilisation par les Russes de cet outil, la part du lion revient à Internet (qu’il s’agisse de la recherche d’informations, d’achats en ligne, ou encore des réseaux sociaux), qui est cité comme la principale motivation d’usage par 79% des sondés (63% en 2010). Viennent ensuite le travail (48% en 2020, 49% en 2010), la musique et les films (30% en 2020, 34% en 2010), les études (22% en 2020, 16% en 2010), ainsi que les jeux vidéo (13% en 2020, 20% en 2010).

À noter que ce sondage a été réalisé le 26 juillet auprès de 1 600 citoyens russes âgés de plus de 18 ans.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.