Une gamine russe enferme un voleur récidiviste à son domicile et part en classe

Russia Beyond

Le climat rude de Vorkouta, cette ville minière de la République des Komis située au-delà du cercle polaire, a laissé une empreinte même sur le caractère des enfants, plaisantent certains internautes en commentant cette histoire en quelque sorte anecdotique qui s’est produite le 5 décembre : une fillette de 8 ans y a enfermé un voleur dans son appartement, où il a ensuite été appréhendé par les forces de l’ordre. Toutefois, l’enfant a agi par pure naïveté et heureusement a-t-elle évité le pire.

En effet, en chemin pour son cours de musique, la fillette a été interpellée par un inconnu qui lui a révélé qu’il était un ami de longue date de sa maman et qu’il ne rêvait qu’à faire une surprise à cette dernière – par exemple se cacher dans l’appartement, puis surgir à un moment complétement inattendu.

La naïve fillette a donc décidé de lui venir en aide : elle l’a fait entrer dans l’appartement, puis s’est précipitée en classe en fermant la porte à clef derrière elle. Sur la route, elle a tout de même appelé sa maman pour lui annoncer la bonne nouvelle.

Arrivée sur place, la police a arrêté le voleur au moment où il terminait d’empaqueter les objets de valeur, dont une collection de monnaies et des bijoux en or, mais aussi des ordinateurs et même de la nourriture.

Le malfrat s’est avéré être un jeune de 26 ans déjà jugé à plusieurs reprises.

Dans cet autre article, nous vous narrons l’histoire de Sonia la Main d'Or, célèbre voleuse de Russie.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.