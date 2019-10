Khabib ou Aleksandr: quels prénoms les Moscovites ont-ils donnés à leurs enfants en 2019?

Classique, c’est ainsi que l’on pourrait qualifier la liste des prénoms les plus fréquemment accordés en cette année 2019 aux nouveaux nés moscovites, peut-on constater sur le site officiel de la mairie.

C’est en effet Sofia et Aleksandr qui décrochent la palme des plus communs, avec respectivement 2 400 et 2 200 nouveaux porteurs. Pour les filles, suivent les habituels Maria, Alexandra, Anna, Alissa, Viktoria, Polina, Anastassia, Elizaveta et Eva, tandis que pour les garçons, Mikhaïl, Maksim, Ivan, Artiom, Dmitri, Daniil, Mark, Lev et Matveï ont toujours la cote.

Toutefois, quelques tendances plus originales se dessinent. Par exemple, le prénom Dobrynia a été choisi pour 34 bébés de sexe masculin, et 26 s’appellent à présent Khabib. Sont également venus au monde un Richard Lev, un Aleksandr Paul, un César, ou encore un Ogneslav.

Du côté des filles, le prénom Essenia, avec 315 nouvelles représentantes se démarque lui aussi, tandis que les parents de deux Loukeria, de deux Evfrossinia et d’une Feofania ont indéniablement démontré leur créativité.

