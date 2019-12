Le métro de Moscou se met aux couleurs de Star Wars à la veille de la sortie de l’épisode IX

Alors que s’apprête à sortir en salle Star Wars, épisode IX : L'Ascension de Skywalker, le métro de Moscou, en collaboration avec Disney, a décidé de lancer une édition exclusive de cartes de transport sur la thématique de cette saga culte, rapporte RIA Novosti, se référant à un communiqué de presse du métropolitain.

La carte Troïka, permettant d’emprunter tous les transports en commun de la capitale russe, se voit ainsi proposée ornée des plus célèbres personnages de la « Guerre des étoiles », tels que Dark Vador, R2-D2 ou encore Rey, héroïne de ce nouvel épisode.

Au total, 28 variantes ont à cet égard été imaginées. De plus, si ces cartes sont d’ores et déjà disponibles à l’achat dans les boutiques de souvenirs du métro ainsi qu’aux guichets « Jivoïé obchtchenié » (Communication vivante), le 6 décembre viendront s’ajouter d’autres accessoires stylisés, tels que des porte-clefs et autocollants comportant les mêmes fonctions électroniques que la Troïka.

À noter que le tirage total de ces objets est de 100 000 exemplaires. Amateurs de voyages spatiaux et de conflits intergalactiques, pressez-vous donc d’acquérir les vôtres !

