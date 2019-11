À quel point les Russes ont-ils réellement changé en 10 ans? (infographie)

Une chose est claire: ils voyagent davantage et ont opté pour un mode de vie plus sain.

Le temps file à toute allure. Il y a dix ans, la Russie traversait une période difficile, suite à la crise financière mondiale. Ses exportations ne pouvaient soutenir l'économie du pays, l'industrie enregistrait des résultats inférieurs aux précédents et le chômage était élevé.

Aujourd’hui, malgré les sanctions occidentales, la vie en Russie semble plus radieuse. Les salaires moyens à travers la nation ont augmenté, la sécurité juridique s'est améliorée grâce aux efforts de numérisation et la Russie a vu croître son Indice de facilité de faire des affaires.

Mais comment la vie quotidienne des Russes a-t-elle changé ? Et sont-ils véritablement plus heureux ? Nous avons rassemblé diverses statistiques et données de sondage pour le savoir.

Anton Romanov Anton Romanov

