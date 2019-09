Pour la bonne cause, Khabib vend le t-shirt de son adversaire vaincu à 100 000 dollars

Après que le Russe Khabib Nurmagomedov a mis KO son rival Dustin Poirier à Abu-Dhabi le 7 septembre, conservant ainsi son titre de Champion de l’UFC dans la catégorie poids légers, les deux combattants avaient échangé leurs t-shirts. Or, le sportif originaire du Daghestan a décidé de mettre le vêtement de son opposant aux enchères, et ce, dans un noble but, rapporte la presse.

En effet, alors que les propositions se sont envolées jusqu’à atteindre le faramineux montant de 100 000 dollars, Khabib a fait le choix de reverser cette somme à l’organisation caritative de Poirier nommée The Good Fight, ce qui contribuera à la construction de puits en Ouganda, afin d’alimenter une école ainsi qu’un orphelinat.

À noter que le président de l’UFC, Dana White, a annoncé qu’il ferait lui aussi un don équivalent à cette même association.

