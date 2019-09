En vidéo: ce compte Twitter prouvant que l’Armée Rouge avait le rythme dans la peau

Avez-vous déjà vu des soldats soviétiques se trémousser sur du Ricky Martin ou du Spice Girls ? Nous sommes sûrs que non, mais nous vous en offrons la possibilité sans plus tarder!

En août 2019, Internet est devenu un endroit bien plus agréable, Twitter ayant vu la naissance du compte Soviet soldiers dancing (Soldats soviétiques dansant). Y sont publiées d’authentiques vidéos de soldats de l’Armée Rouge (la section de danse de l’Ensemble Alexandrov, également connu sous le nom de Chœurs de l’Armée Rouge) dansant sur des chansons, elles rajoutées, contemporaines. Le mélange est on ne peut plus génial.

Voici notre sélection des meilleurs montages :

The Killers – Mr. Brightside

mr brightside - the killers pic.twitter.com/AXgD82WWwN — soviet soldiers dancing (@communistbops) August 30, 2019

Le compte Twitter est devenu viral suite à la publication de celle-ci (le créateur de la page étant définitivement fan de The Killers, puisqu’il a détourné de cette manière de nombreux de leurs morceaux).

The Cure – Boys Don’t Cry

boys don’t cry - the cure pic.twitter.com/9LUtBzLkc3 — soviet soldiers dancing (@communistbops) September 1, 2019

Les garçons ne pleurent effectivement pas dans l’Armée Rouge !

Cyndi Lauper – Girls Just Wanna Have Fun

girls just wanna have fun - cyndi lauper pic.twitter.com/KwmdLV46xD — soviet soldiers dancing (@communistbops) August 30, 2019

Les filles aiment s’amuser, mais les soldats soviétiques n’ont ici pas l’air de s’ennuyer non plus !

Franz Ferdinand – Take Me Out

take me out - franz ferdinand pic.twitter.com/PnrDwBuYJs — soviet soldiers dancing (@communistbops) September 8, 2019

Quelle que soit l’émotion transmise par cette chanson, Franz Ferdinand casse la baraque en collaboration avec l’Armée Rouge !

Gorillaz – Feel Good Inc.

feel good inc - gorillaz pic.twitter.com/51Ou17vrdY — soviet soldiers dancing (@communistbops) September 2, 2019

Avouez-le, ces créations ont d’ores et déjà dessiné sur votre visage un large sourire !

Ricky Martin – Livin’ La Vida Loca

livin la vida loca - ricky martin pic.twitter.com/tbXu5ud0mJ — soviet soldiers dancing (@communistbops) September 5, 2019

Quelle danse endiablée, n’est-ce pas ?

Dead or Alive – You Spin Me Round

you spin me round - dead or alive pic.twitter.com/TKIj3HLQ9c — soviet soldiers dancing (@communistbops) September 9, 2019

Parfois, la musique et la chorégraphie correspondent si bien !

Boney M – Rasputin

rasputin - boney m pic.twitter.com/hEtIFU9Li7 — soviet soldiers dancing (@communistbops) September 3, 2019

Bien évidemment, nous n’aurions pas pu passer à côté de ce tube légendaire des Boney M !

The Beatles – Back In the USSR

back in the ussr - the beatles pic.twitter.com/dxlG2mcaN5 — soviet soldiers dancing (@communistbops) September 8, 2019

Et de celui-ci non plus, dont le titre colle à merveille au contexte, où des mélodies occidentales rencontrent des danses soviétiques !

Spice Girls - Wannabe

wannabe - spice girls pic.twitter.com/kHauytq6N1 — soviet soldiers dancing (@communistbops) September 10, 2019

Et pour finir, une petite pépite méritant le détour !

