«drug_stor@mail.ru», l’adresse mail d’une prison russe? Vous plaisantez!

Et pourtant, le Service fédéral pénitentiaire, l’organe gouvernemental chargé des prisons, est loin d’être une partie de plaisir. Mais un de ces directeurs régionaux au Tatarstan semble avoir un certain sens de l’humour : son adresse mail officielle était drug_stor@mail.ru !

Il a certainement voulu ajouter un peu de piment dans la vie pénitentiaire !

Malheureusement, ce n’était pas du tout son intention et il n’y a pas de vente de drogues dans les prisons tatars (enfin, officiellement). Comme l’a expliqué Alexey Larin, porte-parole du Service fédéral pénitentiaire de cette république russe : « Je comprends votre étonnement mais, en 2015, nous avons lancé un magazine dans notre département appelé Drougaya Storona("L’autre côté"), d’où cette adresse mail ! Mais nous ne le publions plus et nous n’avons pas changé de courriel ».

Dès le 29 août, il était impossible de la trouver car elle a été supprimée. On peut dire qu’ils savent faire parler d’eux !

