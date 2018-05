Dix illusions d'optique soviétiques qui vous feront oublier Yanni ou Laurel

1. Spirale ou cercles?

Yakov Perelman 'Tricks and Amusements' DetGiz, 1959

Au premier coup d'œil, il semblerait que ce soit une spirale, mais si vous prenez votre curseur ou un crayon et suivez les lignes, vous réaliserez que c'est une série de cercles concentriques. Cette illusion a été inventée par le psychologue britannique James Fraser et plus tard reprise par le physicien russe Yakov Perelman, qui a étudié les illusions d'optique et a publié un livre à leur sujet.

2. Quel est la plus longue, la hauteur ou la largeur de cette figure?

Yakov Perelman 'Tricks and Amusements' DetGiz, 1959

Cette illusion est basée sur le fait que l'œil humain a souvent du mal à comparer la longueur des lignes horizontales et verticales. Il semble que la hauteur de la figure soit supérieure à sa largeur, mais ce n'est pas le cas: elles sont en fait identiques.

3. Ces figures sont-elles identiques?

Yakov Perelman 'Tricks and Amusements' DetGiz, 1959

A et B sont des carrés égaux, mais A semble plus grand et plus mince.

4. Les longues lignes sont-elles parallèles?

Yakov Perelman 'Tricks and Amusements' DetGiz, 1959

Ces diagonales semblent être tordues mais les petites lignes créent simplement une illusion. Les longues lignes sont en réalité parallèles. C'est ce qu'on appelle l'illusion de Zöllner.

5. Ces lignes horizontales sont-elles droites?

Yakov Perelman 'Tricks and Amusements' DetGiz, 1959

C'est ce qu'on appelle l'illusion de Hering : les lignes horizontales semblent être convexes mais elles sont en réalité droites.

6. Quel navire a le pont le plus long?

Yakov Perelman 'Tricks and Amusements' DetGiz, 1959

Comme vous l'avez peut-être deviné, la réponse est ni l’un ni l’autre: ils sont égaux. C'est l'effet psychologique des contrastes, parce que nous percevons les objets par rapport à ce qui les entoure, pas de manière isolée.

7. Quelle est la forme la plus grande?

Yakov Perelman 'Tricks and Amusements' DetGiz, 1959

Exact, elles sont également identiques, mais la première semble être plus courte que celle du bas, qui semble également avoir une plus grande courbure. Hélas, regardez de plus près et la vérité se révèlera.

8. Les lettres sont-elles au même niveau?

Yakov Perelman 'Tricks and Amusements' DetGiz, 1959

Cette illusion a été créée par Yakov Perelman. Les lettres sont composées de lignes noires et blanches. Si vous tracez une ligne droite, vous verrez que les lettres sont équilibrées sur une ligne de même niveau, et non inclinées dans des directions différentes.

9. Que voyez-vous ici?

Yakov Perelman 'Tricks and Amusements' DetGiz, 1959

Une illusion d'escalier de Schroeder. Voyez-vous des escaliers ? Ou un renfoncement avec des marches ? Ou un morceau de papier avec des lignes en éventail ? En fait, toutes ces réponses sont valables, mais en général, les gens ne voient qu'une de ces réponses. Mais si vous plissez un peu les yeux, vous verrez d’autres options.

10. Quel homme est le plus grand?

Yakov Perelman 'Tricks and Amusements' DetGiz, 1959

Votre œil vous fera probablement croire que l'homme de droite est plus grand, mais ils font en réalité la même taille.

