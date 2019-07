Pour Nurmagomedov, le Canadien St-Pierre est l’un des plus grands combattants MMA

Russia Beyond

ZUMA Press/Global Look Press

Khabib Nurmagomedov, ce champion des poids légers de l'UFC, a mentionné lors de sa discussion avec le journaliste de l’UFC Aaron Bronsteter les noms des combattants d’arts martiaux mixtes qu’il considère comme les plus grands.

« Je respecte beaucoup St-Pierre. À mon avis, ce gars, est le plus grand sportif de l’UFC de tous les temps. Lui et Fedor Emelianenko, à mon avis, sont les plus grands », a-t-il déclaré.

Et de répéter encore une fois qu’il souhaiterait affronter le Canadien dans l’octogone.

Il a expliqué que leur dernière rencontre avait eu lieu à Moscou et qu’ils avaient passé du bon temps ensemble, et avaient même dîné plus d’une fois.

Pour rappel, en février dernier, Georges St-Pierre a annoncé la fin de sa carrière sportive. Alors, Khabib avait essayé de le provoquer en duel, lui proposant de l’affronter cette année avant de quitter définitivement le ring.

« Pour moi, ce serait un honneur de partager l’octogone avec l’un des plus grands combattants de tous les temps », avait-il alors déclaré.

