Comment les Russes occupent-ils leur temps libre? (sondage)

Les Russes ne semblent, eux non plus, pouvoir résister à l’envie de se détendre devant un bon film ou une trépidante série télévisée, puisque cette activité est celle qu’ils privilégient durant leur temps libre, avance le centre d’étude sociologique Levada suite à une récente enquête.

79% des répondants indiquent en effet s’adonner à ce « hobby » à la maison au moins une fois par semaine. Une activité chronophage qui semble même avoir un impact négatif sur la vie sociale de la population, puisque les amateurs d’écran sont plus nombreux que ceux affirmant retrouver leurs amis en extérieur (66%), recevoir ou aller chez des membres de leur famille (43%), et recevoir ou aller chez des amis (42%) à cette même fréquence.

La lecture suit avec 39% pour les magazines et journaux et 28% pour la littérature, en chute libre par exemple chez les jeunes, puisque si en 1994 les 18-29 ans étaient 56% à lire des ouvrages littéraires au moins une fois par semaine, ils ne sont aujourd’hui plus que 27%.

Viennent ensuite les sorties au restaurant, café, bar et discothèque (8%) ainsi qu’au cinéma (5%). Enfin, seuls 3% des sondés assurent aller au moins une fois par semaine au théâtre, conservatoire ou musée, tandis que 2% se rendent sur une base hebdomadaire à un concert de leurs groupes ou artistes préférés.

À noter que ce sondage a été réalisé auprès de 1.616 citoyens majeurs, résidant dans 50 régions du pays.

