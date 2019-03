Une marque russe de téléphones de luxe dévoile ses modèles dédiés à Charlemagne et Ivan le Terrible

La marque russe Caviar, proposant des téléphones et accessoires de luxe, a entamé la commercialisation d’une nouvelle collection consacrée aux dirigeants fondateurs de différentes nations, apprend-t-on sur son site.

Aux côtés du Chinois Qin Shi Huang, des rois vietnamiens Hùng, ou encore du calife Abou Bakr As-Siddiq, sont ainsi commémorés Charlemagne et le sanguinaire Ivan le Terrible.

Alors que les modèles dédiés au roi des Francs et au premier tsar de Russie arborent tous deux un revêtement en or, le premier est orné d’une plaque arrière en pierre composite noire gravée, tandis que pour le second a été choisi du cuir rouge d’alligator.

À noter que si vous souhaitez acquérir l’un de ces précieux « tsar-téléphones », il vous faudra débourser entre 239 000 et 2,4 millions de roubles (3 267 – 32 808 euros).

Alors, des intéressés ?

