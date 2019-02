La formule d’adresse «Monsieur» va-t-elle remplacer le célèbre «Camarade» dans l’armée russe?

Russia Beyond

Une initiative proposant de revenir à l’usage de la formule d’adresse « Monsieur » dans les rangs des structures de forces russes a été présentée au premier ministre du pays, Dmitri Medvedev.

Ce vent de possibles changements vient en réalité de la capitale dite du Nord, puisque c’est un député de la région de Leningrad (Saint-Pétersbourg) qui en a fait la suggestion, estimant que les réformes qu’ont récemment connues plusieurs structures militaires de Russie – émergences d’un nouveau type de troupes, rétablissement des détachements historiques et changement de la composante morale du service sous les drapeaux – impliquaient ce changement.

Il rappelle en effet que, s’il est aujourd’hui d’usage de s’adresser à ses semblables comme « camarade » dans la police, dans les forces armées et dans d’autres structures de forces, avant la Révolution c’est la formule d’appel « Monsieur » qui était utilisée.

« Cette formule d’appel soulignait l’honneur et le statut » de la personne et « ses rôle et mission élevés dans l’histoire du pays », indique le député, cité par la chaîne RT.

