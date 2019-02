Cinq trépidants programmes de bénévolat en Russie dans lesquels se lancer en 2019

Vous êtes en quête d’un moyen accessible et excitant d’en apprendre plus sur la Russie et sa population? Pourquoi ne pas candidater pour l’un de ces palpitants programmes? Cette année réserve en effet de nombreuses options, qu’il s’agisse de fouilles sur d’anciens sites archéologiques ou de contribuer à la préservation de la nature sauvage du pays.

Expédition archéologique en Crimée

Pour une nouvelle année consécutive, la Fondation d’archéologie et l’Expédition archéologique du Bosphore-Oriental invitent les bénévoles à prendre part à leurs projets en Crimée. Comme toujours, les participants seront supervisés par des archéologues expérimentés prêts à répondre à toutes les questions et à enseigner les méthodes de base régissant le processus de fouilles. Cette année, le travail se concentrera sur le déblaiement des ruines de l’ancienne nécropole de Kiz-Aoul et de la forteresse de Kertch. Y seront également organisées des conférences sur l’archéologie ainsi que sur l’histoire de la Crimée et de la région de Krasnodar. Néanmoins, vous attendent aussi séances de sport, loisirs et baignades à la plage. Tous sont les bienvenus, aucune expérience en archéologie n’est nécessaire.

Dates : du 1er juillet au 1er août. Durée minimum : une semaine.

Coût : frais de participation : 550 roubles (7,30 euros) par jour pour les nouveaux venus, cela n’inclut pas les dépenses liées au trajet pour s’y rendre et aux excursions.

Plus d’informations sur le site (en russe) ou par mail archae@mail.ru

L’Ermitage

Amateur d’art et de culture ? Pourquoi ne pas postuler pour être bénévole au sein du célèbre Ermitage, l’un des plus grands musées de la planète ? Vous pourrez y apporter votre aide au travers de missions diverses, incluant la traduction des publications, la création de programmes interactifs pour les visiteurs, l’organisation d’événements spéciaux, l’assistance des nombreux départements de recherche de l’établissement, et la gestion quotidienne du Service bénévole. Le musée est plutôt ouvert aux préférences des volontaires, vous y trouverez donc une multitude d’opportunités pour prendre des initiatives et développer des projets spécifiques vous intéressant. Si vous planifiez d’y rester plus d’un mois, l’Ermitage peut même vous fournir une invitation officielle pour votre visa ainsi qu’un certificat à la fin de votre séjour si vous dépassez les 60 heures de travail en un mois.

Dates et durée : flexible

Coût : aucun frais de participation

Plus d’informations sur le site ou par mail volunteer@hermitage.ru

Camp linguistique à Moscou

Pour ceux qui sont encore restés un peu enfants dans leur âme, l’ISL Camp, se consacrant à l’apprentissage de la langue anglaise et se trouvant en bordure de Moscou, est idéal. En effet, il vous est possible d’y postuler pour devenir moniteur à temps plein tandis que l’organisateur, ISL School, se propose de vous délivrer une invitation pour un visa de travail de courte durée, un logement, des repas, ainsi qu’une expérience professionnelle unique avec des enfants, de découverte de la culture russe et de rencontres mémorables. L’anglais est la langue officiellement parlée sur le camp, n’ayez donc aucune crainte si vous ne maîtrisez pas le russe.

Dates : de juin à août 2019. Durée : au moins deux mois.

Coût : gratuit, le camp vous remboursera une partie de vos billets (jusqu’à 300 dollars, soit 262 euros), ainsi qu’une rémunération mensuelle (également jusqu’à 300 dollars).

Plus d’informations sur le site.

La Terre du Léopard

Le parc national de la Terre du Léopard, situé en Extrême-Orient russe, s’efforce de protéger l’une des espèces animales les plus rares de la planète : le léopard de l’Amour. Établi pour empêcher l’extinction de ce félin, le parc couvre environ 60% de son habitat naturel. Si vous êtes fan d’animaux et souhaitez défendre la vie sauvage, pensez donc à candidater pour ce programme de bénévolat, dans le cadre duquel vous aurez pour tâches, entre autres, de planter des cèdres, de participer à la communication de la structure et au travail organisationnel, et d’aider à assurer la protection de la réserve naturelle.

Dates et durée : sur demande

Coût : gratuit

Plus d’informations sur le site ou par mail nauka_ecopros@leopard-land.ru

Le parc naturel des Volcans du Kamtchatka

Les bénévoles sont également les bienvenus au sein du parc naturel des Volcans du Kamtchatka, site inscrit au Patrimoine mondial de l’Unesco et célèbre pour ses paysages uniques et sa riche vie sauvage. Ici, bordé par l’océan Pacifique, vous aurez la chance de profiter de panoramas à couper le souffle tout en remplissant de nombreuses missions, telles que la construction de chemins de randonnée, le contact avec les visiteurs, la réalisation de photographies ou de vidéos et la traduction de la documentation d’information. Les candidats doivent disposer au moins d’une expérience de randonnée, être capable de travailler en équipe et, dans l’idéal, posséder quelques compétences médicales de base. Mais aussi être prêts à rencontrer des animaux sauvages !

Dates : sur différents sites de mai à octobre. Durée : de 10 jours à 1,5 mois.

Coût : gratuit

Plus d’informations sur le site (en russe) ou par mail volcanoesofkamchatka@mail.ru

