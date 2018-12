L’Hexagone élu destination privilégiée des blogueurs russes de voyage

La France peut à présent s’enorgueillir d’être la destination favorite des instagrameurs-voyageurs russes, rapporte l’agence de presse RIA Novosti, se référant à une étude du site d’organisation de voyage OneTwoTrip.

Ce dernier a en effet analysé 50 comptes Instagram russes suivis par plus de 10 millions d’abonnés chacun et ayant les voyages pour thème central. Le classement final des pays a ensuite été établi en fonction du nombre de ces instagrameurs russes à s’y être rendus.

Si l’Hexagone a ainsi été visité par près de la moitié de ces vedettes du Web, viennent ensuite l’Italie, les Émirats arabes unis, la Turquie, le Japon, le Royaume-Uni, le Portugal, la Grèce, l’Allemagne et l’Espagne.

« La géographie des voyages des blogueurs-voyageurs est très diverse. C’est une réponse à la demande du public, qui voit en eux des experts, des voyageurs actifs et avancés, qui peuvent non seulement être source d’inspiration, mais également partager leurs conseils », a précisé Alekseï Teplov, directeur marketing de OneTwoTrip, ajoutant que les plus actifs d’entre eux avaient cette année franchi la frontière de plus de 20 États.

Si ce palmarès s’écarte fortement des tendances affichées par les flux de touristes en provenance de Russie, il pourrait, à terme, impacter ces derniers. En effet, grâce à leur auditoire considérable, les blogueurs apparaissent aujourd’hui comme d’incontournables influenceurs dans l’industrie touristique, ce qui leur vaut d’ailleurs d’être régulièrement conviés par différentes structures souhaitant promouvoir leur offre.

