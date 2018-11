L’apparence de la future place du quartier d’affaires Moscow-City dévoilée

Russia Beyond

Dotée d’une salle de concert en forme de cadran, une nouvelle place verra le jour dans le quartier d’affaires de la capitale russe, apprend-t-on sur le site du Département en charge de la politique d'urbanisation de Moscou.

Destiné à devenir le principal espace de détente du quartier, l’ensemble architectural conçu par l’architecte Philippe Nikandrov comprendra, outre la place et la salle de concert, une fontaine, informe le site. Il accueillera à l’avenir des concerts et des spectacles, mais aussi des expositions, des festivals et des master-class.

Le projet d’aménagement devrait être finalisé en avril 2019.

