La Russie lancera à l’horizon 2025 des trains low-cost offrant le strict minimum

Les voyages sur les voies ferrées de Russie devraient d’ici quelques années être encore plus intéressants financièrement parlant, la Compagnie fédérale des passagers (CFP), chargée du contrôle des tarifs et services ferroviaires, ayant annoncé la création d’une nouvelle classe de services bon marché. Pour en profiter, il faudra cependant attendre 2025 et oublier toute notion de luxe.

Lire aussi : Tous à bord! Neuf trains qui vous donneront envie de parcourir la Russie de long en large

« Nous discutons actuellement d’un nouveau produit pour les petits budgets avec une offre de prix unique », a déclaré un représentant de la CFP, cité par l’agence de presse RIA Novosti. Selon le plan avancé, il existera donc quatre classes proposées dans les trains de Russie : business, confort, économique et cette fameuse classe économique-budget.

Pour les trajets en classe économique-budget, la CFP aura recours à des wagons sans air conditionné ou WC modernes (d’anciens modèles seront cependant présents). Si les prix n’ont pas encore été dévoilés, une chose est sûre, soyez rassurés, les wagon-couchettes disposeront encore de lits ! Que faut-il de plus pour apprécier les dizaines d’heures passées à bord pour aller d’une ville à l’autre !

Si vous n’avez jamais voyagé à bord d’un train en Russie et souhaitez sauter le pas, nous vous expliquons dans cet autre article ce à quoi il faut vous attendre !

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.