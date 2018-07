Euphorie tricolore à Saint-Pétersbourg après la victoire de la France face à la Belgique

Hier soir, mardi 10 juillet, la sélection française a décroché une place en finale de la Coupe du Monde, après avoir vaincu sa rivale belge sur un score de 1-0.

La rencontre s’est déroulée au stade Krestovski de Saint-Pétersbourg, et de nombreux supporters bleus-blancs-rouges ont fait le déplacement jusque la capitale du Nord afin d’assister à l’événement.

Публикация от leprariand (@leprariand) 11 Июл 2018 в 1:16 PDT

La tension dans les tribunes était palpable et le but de Samuel Umtiti à la 51ème minute a laissé place à une hystérie générale, la France prenant l’avantage et entrevoyant un éventuel accès à la grande finale du tournoi.

Lire aussi : «Agréablement surpris»: quand les supporters étrangers découvrent la Russie

En dehors du stade, les supporters des Bleus ont eu l’occasion de découvrir la ville et d’arborer leurs couleurs tant sur la perspective Nevski que sur les quais de la Néva.

Французские болельщики в Санкт-Петербурге устроили вечеринку в честь выхода сборной в финал ЧМ-2018 pic.twitter.com/YT1SniWvIz — Kalinina Ekaterina (@Kalinaek) 10 juillet 2018

Leur prochaine destination sera donc Moscou, où se tiendra dimanche 15 juillet la tant attendue finale, qui opposera l’Hexagone à l’Angleterre ou la Croatie, en fonction du vainqueur du match de ce soir.

Si la Russie a été évincée de la compétition il y a quelques jours en quarts de finale, ce Mondial a été une véritable révélation pour le pays, découvrez pourquoi dans cet article.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.