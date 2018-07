«On a mangé du sarrasin dans sa voiture»: lorsque les femmes russes parlent de radinerie masculine

L’avarice est l’un des sept péchés capitaux, mais il semble que certains hommes ne s’en soucient pas un seul instant. Aussi, sur Twitter, une internaute inscrite sous le pseudo @vos_yeux a proposé à celles qui le souhaitaient de raconter leurs anecdotes sur l’égoïsme vulgaire des radins russes, et cela a provoqué un véritable raz-de-marée d’histoires amusantes, ou non.

« Les filles, s'il vous plaît, partager vos pires anecdotes d’hommes qui vous font payer même pour le café ! », incite-t-elle en effet.

девочки, прошу, поделитесь самыми трешовыми историям про мужиков, которые трясли с вас деньги даже на кофе — Настасья Филипповна (@vos_yeux) 28 июня 2018 г.

Or, au vu du nombre de réactions, on pourrait croire que beaucoup de ces dames avaient gravé ces histoires dans leur mémoire, en attendant de pouvoir les raconter.

« Une fois, j'étais à un rendez-vous avec un gars, nous nous sommes assis dans sa caisse, il a pris un récipient contenant du sarrasin et des kotlety [boulettes de viande, ndlr], et il m’a donné une banane en me disant : +Mangeons un bout ici, pour ne pas gaspiller d’argent dans un café. Sinon, je n’aurai pas assez pour le billet de cinéma+ », témoigne par exemple l’utilisatrice @vezdedobrota.

Один раз пошла на свиданку с чуваком, сели к нему в тачку, он достал контейнер с гречкой и котлетами, протянул мне банан со словами «давай тут пожрем, чтобы в кафе не тратиться. А то у меня на билет в кино не хватит». — Mari (@vezdedobrota) 28 июня 2018 г.

Eh bien au moins, ce garçon semblait aimer le cinéma. Mais il y a pire, alors préparez-vous.

« J'avais une connaissance qui a longtemps tenté de me séduire : il m’achetait régulièrement des gourmandises, m’invitait à des concerts, et des trucs dans le genre. Suite à mon refus, il m’a présenté l’addition pour tout ce qu’il avait dépensé pour moi en un an, même les chewing-gums et le café (il avait fait la liste) », s’exclame celle répondant au pseudo @vasha_gadost.

был один знакомый, который меня очень долго добивался, периодически покупал разные вкусняхи, приглашал на концерты и все в таком роде. после моего отказа он выставил мне счет ЗА ВСЕ, что потратил на меня за год, даже жвачки и кофе (вел список)🤦🏻‍♀️🤷🏻‍♀️ — октябрьское вещание (@vasha_gadost) 28 июня 2018 г.

« Une fois, j’ai aussi payé le cinéma pour deux. Il m'a dit qu'il n’avait pas d'argent. Quand je lui ai donné son billet, il a souri, est allé au bar et s’est acheté une bière », se souvient de son côté @dbredis.

Я тоже как-то платила в кино за двоих. Сказал, денег нет. Получив билет, улыбнулся и пошёл в бар и КУПИЛ СЕБЕ пиво. Лучше бы в зале достал, можно из пятёрочки, можно прям из задницы — виктимный пончик (@dbredis) 28 июня 2018 г.

« Un gars m'a invitée à dîner, puis il s’est avéré que ce n’était pas dans un restaurant mais chez lui. Ensuite il m'a demandé d'acheter la nourriture en chemin... et de cuisiner le repas », se remémore @navyrost.

Certains de ces gars-là étaient vraiment inventifs.

« Une connaissance, lorsqu'elle faisait la tournée des bars avec son copain et leurs amis, et quand l’addition arrivait, elle lui passait discrètement sa carte de crédit pour que tout le monde croit que c’est lui qui payait », explique @ingosa9116.

Моя знакомая, ходила со своим мч и их корешами по кабакам, и когда приносили счет, незаметно передавала ему свою кредитку, чтоб все подумали шо это он платит. — куд кудах (@ingosa9116) 28 июня 2018 г.

Peut-être même trop inventifs...

« Un de mes ex m’offrait des fleurs provenant d’un monument ! », se désole @go_fen.

Мне один бывший дарил цветы с памятника — фен (@go_fen) 28 июня 2018 г.

Le revers de la médaille

La gent masculine a cependant elle aussi souhaité participer au débat et se défendre, en pointant du doigt les exigences parfois trop élevées des femmes.

« On s’amuse bien ici, du coup je vais parler de mon ex. En gros, elle a décidé d’aller avec ses amies dans un karaoké. Un peu plus tard elle m’appelle et me dit de venir la chercher, j’arrive et on me dit impunément de payer pour elles (elles étaient 5). J’étais choqué », rétorque ainsi @NNurbo.

Весело тут) расскажу тогда про бывшую) в общем моя бывшая решила посидеть с подругами в караоке. Чуть позже звонит типа забери меня, прихожу и мне нагло говорят заплати за нас(их бы было 5). Я немного прифигел, посмотрел на свет, а они на 100к насидели(не волнуйтесь, это в тенге) — Unknown (@NNurbo) 28 июня 2018 г.

« Vous vous demandez pourquoi il y a surtout des hommes dans le classement Forbes ? Parce qu'ils sont avides! Ils commencent par ne pas payer pour le café et finissent en faisant de bonnes affaires et des investissements intelligents ! », plaisante de son côté @rmstdio.

Вот вы думаете почему в списке Forbes одни мужики? Потому что жлобы. Начинается все с того как бы не платить на свидании, а заканчивается выгодными сделками и грамотным инвестированием. — A Pub With No Beer (@rmstdio) 28 июня 2018 г.

« Ta tête quand tu as payé pour son café », ironise également @zero_o_hero.

Твое лицо, когда угостил ее кофе pic.twitter.com/GSUHc9qrb5 — zero hero (@zero_o_hero) 28 июня 2018 г.

Un utilisateur a finalement plutôt bien résumé toute l’histoire.

« En fait, je ne comprends pas, comment deux personnes peuvent ne pas réussir à se mettre d’accord sur qui paye pour le café, mais comptent faire encore l’amour ensemble après cela », se questionne en effet @Humsterr.

На самом деле не понимаю, как два человека не могут договориться, кто из них платит за кофе, но планируют после этого ещё сексом вместе заниматься — Рефлексия и снобизм (@Humsterr) 28 июня 2018 г.

