Le chat Mostik a inspecté le pont de Crimée à la veille de son inauguration

Mascotte du chantier du pont du détroit de Kertch, reliant la Crimée au reste de la Russie, le chat Mostik (diminutif de « most », qui signifie « pont » en russe), a mené une visite d’inspection sur une portion de l’édifice, et a semble-t-il approuvé son ouverture à la circulation.

Публикация от Кот Моста (@cat_the_most) 14 Май 2018 в 7:19 PDT

« Je suis le premier à avoir parcouru les 19 kilomètres. Tout est prêt ! Demain j’inaugurerai le pont solennellement avec les constructeurs et le président. Et dès le 16 mai vous pourrez vous-même le franchir, qui veut me rencontrer ? », peut-on lire depuis hier sur la page Instagram du matou (oui, un compte lui est entièrement dédié).

Lire aussi : Le projet du siècle: dix faits sur le pont le plus long d’Europe

Sur cet autre cliché, publié aujourd’hui, ce félin blanc et roux est en route pour la cérémonie à bord d’un camion Kamaz et semble particulièrement impatient de voir le chantier de sa vie être inauguré !

Публикация от Кот Моста (@cat_the_most) 15 Май 2018 в 2:18 PDT

« Petit pont » a été trouvé par les ouvriers du site en 2015, et est rapidement devenu la vedette du chantier, où il a depuis élu domicile. Endossant le rôle de superviseur, il a contrôlé les moindres détails de l’édifice pour en garantir la robustesse et la fiabilité. Il a ainsi été photographié examinant glissières de sécurité, chenilles d’engins ou encore poutres métalliques de la construction (mais aussi se prélassant sur les plages voisines, planches et autres véhicules de chantier).

Публикация от Кот Моста (@cat_the_most) 11 Май 2018 в 5:55 PDT

Публикация от Кот Моста (@cat_the_most) 13 Май 2018 в 3:14 PDT

Pour rappel, en ce mardi 15 mai est célébrée l’inauguration du pont de Crimée en présence du président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine. Demain, la circulation sera ouverte aux automobilistes à partir de 5h30, heure locale.

Pour en savoir plus sur cet adorable quadrupède-chef de chantier, retrouvez notre ancienne publication à son sujet.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.