«Ne touche pas à Vika!»: les femmes russes se révoltent contre une publicité de Durex

Russia Beyond

Un spot publicitaire pour les préservatifs Durex diffusé en Russie tant à la télévision que sur Internet et mettant en scène une « séduisante, romantique et amusante » jeune femme du nom de Vika a offensé un bon nombre de personnes portant le même nom. « Voici Vika et elle a la syphilis », y annonce en effet la voix-off.

De nombreuses Vika (diminutif de Viktoria) ont alors été outrées et ont demandé à ce que leur nom soit retiré de la publicité, prétendant que cela souillait leur réputation.

Durex a entendu leur plainte et a décidé d’apporter les modifications nécessaires. Ainsi, cette pauvre personne atteinte de la fameuse IST est à présent simplement qualifiée de « femme avec la syphilis ».

En parlant de publicité, saviez-vous que Gérard Depardieu avait tourné dans un spot de ce type pour la télévision russe ? Nous vous racontons tous ici !

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.