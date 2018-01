Paradis de glace: les photos d’une maison abandonnée au gel à Ekaterinbourg

Anastasia Popelskaïa, photographe d’Ekaterinbourg, dans l’Oural, et son mari, Dmitri, sont tombés sur une maison abandonnée des environs qui a tout particulièrement attiré leur attention.

Demon Antonov & Anastasia Popelskaya Demon Antonov & Anastasia Popelskaya

Le bâtiment dégageait en effet de la vapeur, aiguisant ainsi la curiosité du couple, qui a évidemment décidé de l’explorer. Rien ne pouvait cependant les préparer à ce qu’ils s’apprêtaient à découvrir à l’intérieur.

Demon Antonov & Anastasia Popelskaya Demon Antonov & Anastasia Popelskaya

En réalité, les vapeurs y modifiaient en permanence la forme des structures de glace qui avaient envahi les lieux, a confié Dmitri au site local d’informations E1.ru.

Demon Antonov & Anastasia Popelskaya Demon Antonov & Anastasia Popelskaya

« On a pris des photos pendant environ 40 minutes, jusqu’à ce que la batterie soit à plat, a-t-il expliqué. Le plus intéressant a été de voir comment cette +forêt+ mène sa propre vie. Des +arbres+ poussent, tombent, et aussitôt d’autres repoussent à la place. C’est un monde à part entière, fragile, éphémère ».

Admirez donc ces photos d’une incroyable beauté et semblant tout droit sorties d’une autre dimension.

Demon Antonov & Anastasia Popelskaya Demon Antonov & Anastasia Popelskaya

Les effets du froid peuvent être tout aussi surprenants sur le corps humain. Les photos de cette jeune Sibérienne finiront de vous en convaincre.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.