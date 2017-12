Les mammouths signent leur retour dans les rues de Sibérie

Il existe un stéréotype répandu affirmant que les ours parcourent quotidiennement les rues de Russie. Bien entendu ce n’est pas vrai, mais si vous vous promeniez dans celles de Iakoutsk, la capitale de la Iakoutie, en Sibérie, vous seriez surpris de croiser le chemin de deux mammouths laineux. Il s’agit en fait de l’œuvre de l’artiste Oleg Savvinov, qui a réalisé une statue poilue haute de 3 mètres et son bébé de 1,5 mètre dans la ville la plus froide du pays.

Lui et son fils Ayaal ont passé deux semaines dehors, par -42°C, afin de créer ces répliques en neige recouvertes de poils.

Lire aussi : Des chercheurs russes prédisent un nouvel âge glaciaire sur Terre

« Il a fallu monter et descendre sans cesse, avec le vent et la météo qui n’aidaient pas beaucoup, a confié Ayaal au site d’information The Siberian Times. Mais nous tenions tellement à ce que la sculpture soit finie pour le Nouvel An que nous n’avons pas arrêté de travailler ».

Les mammouths sont en quelque chose la marque de fabrique de la République de Sakha (Iakoutie), et les deux artistes sont persuadés que leur œuvre sera cet hiver une attraction supplémentaire pour la ville.

Alors que le pays se couvre de son blanc manteau, les Russes ne manquent pas d’imagination pour égayer le quotidien de leurs concitoyens.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.