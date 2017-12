Album photos de l’année 2017: la pittoresque et unique Russie immortalisée

Cette année, comme toujours, la plus vaste contrée du monde a été à l’origine d’un nombre considérable de photographies que tout un chacun peut apprécier. Russia Beyond vous présente certains des plus beaux clichés réalisés en Russie au cours de l’année 2017, qui est sur le point de s’achever.

Puisqu’il ne reste que quelques jours avant que 2017 ne soit plus que de l’histoire ancienne, nous souhaitons nous rappeler tous les mémorables moments que cette année a apportés à la Russie, de l’Extrême-Orient aux frontières occidentales, de l’Arctique aux mers du Sud. Parallèlement aux angoisses, au chaos de notre monde, cette année à également eu son lot de beauté qui, grâce aux photographes, a pu être magnifiquement immortalisée. Alors, quelle a été la Russie de 2017 ?

Alexandr Kryazhev/Sputnik Alexandr Kryazhev/Sputnik

Un homme se reposant sur le lac salé Malinovoïé, dans la région de l’Altaï.

Vladimir Smirnov/Sputnik Vladimir Smirnov/Sputnik

Coucher de soleil sur l’île d’Olkhon, sur le lac Baïkal.

La nature et les hommes ont travaillé de concert pour créer de magnifiques images de la Russie.

Sergey Malgavko/Sputnik Sergey Malgavko/Sputnik

Une femme marche avec un bouquet de lavande, en bordure d’un village de la région de Bakhtchissaraï, Crimée.

Alexey Kudenko/Sputnik Alexey Kudenko/Sputnik

Le navire suédois « Tre Kronor » durant les « Voiles écarlates », un événement ayant lieu durant les nuits blanches de Saint-Pétersbourg.

Alexey Kudenko/Sputnik Alexey Kudenko/Sputnik

Le pont de Crimée est en construction à travers le détroit de Kertch, unissant ainsi la Russie et la Crimée.

Arthur Lebedev/TASS Arthur Lebedev/TASS

Participants du festival international de sports aquatiques extrêmes Flyboard Record, dans la mer Noire, au large de l’hôtel Sport Inn, à Sotchi.

Vladimir Smirnov/TASS Vladimir Smirnov/TASS

Un jaseur boréal dégustant des baies de sorbier en hiver, dans la région d’Ivanovo.

Kommersant Kommersant

Ouverture du premier championnat mondial de tir sportif de vitesse, dans le parc Patriot, région de Moscou.

Le pays s’est montré prêt à lutter, à gagner, et à célébrer.

Kommersant Kommersant

Les participants de la reconstitution historique de la « bataille des Vikings » à Alouchta, Crimée.

Kommersant Kommersant

Feux d’artifice au-dessus de Moscou pour célébrer le 72ème anniversaire du Jour de la Victoire de 1945.

Parfois les photographes ont eu besoin de prendre de la distance et de s’élever pour capturer les meilleures vues.

Dmitry Serebryakov/TASS Dmitry Serebryakov/TASS

Vue aérienne d’un immeuble résidentiel rond, rue Dovjenko, à Moscou.

Alexey Malgavko/Sputnik Alexey Malgavko/Sputnik

Les participants du « Solstice », un festival ethnique de la région d’Omsk, en Sibérie.

Alexandr Kryazhev/Sputnik Alexandr Kryazhev/Sputnik

Des champs fleurissant en été dans la région de Krasnodar.

Yuri Smityuk/TASS Yuri Smityuk/TASS

Un surfeur affrontant une vague dans la baie d’Oussouri, sur l’île Rousski, sur le littoral russe de l’océan Pacifique.

Alexandr Kryazhev/Sputnik Alexandr Kryazhev/Sputnik

Des engins agricoles semant des céréales dans la région de Novossibirsk.

Vitaly Timkiv/Sputnik Vitaly Timkiv/Sputnik

Chevaux d’un haras local paissant dans le pré, région de Krasnodar.

De temps à autres les Russes ont eu à protéger la nature (et eux-mêmes) des catastrophes.

Alexander Demianchuk/TASS Alexander Demianchuk/TASS

Un canard sauvage en vol au Musée de Peterhof. Ces dernières années, quelque 6 000 oiseaux ont pris l’habitude de passer l’hiver à Saint-Pétersbourg, cessant ainsi de migrer. Ils sont alors constamment nourris par la population.

Maxim Grigoryev/TASS Maxim Grigoryev/TASS

Un hélicoptère des services d’urgences russes transporte de l’eau pour venir à bout d’un incendie ravageant un centre commercial dans la périphérie ouest de Moscou.

Cette année la Russie a connu fraicheur et chaleur, s’enveloppant alors de fumées et de vapeurs.

Reuters Reuters

De la fumée s’élève depuis les cheminées près d’un monument à Iouri Gagarine, le premier homme à être allé dans l’espace, par une température d’environ -17°C, à Moscou.

Reuters Reuters

L’artiste German Vinogradov durant un spectacle consacré à la semaine de Maslenitsa, une fête païenne marquant la fin de l’hiver, dans le village de Nikola-Lenivets, dans la région de Kalouga.

Après tout, la Russie en 2017 a été celle qu’elle a toujours été. Avide de profiter d’un instant d’harmonie et de silence, et ensuite d’avancer plus loin, d’explorer toujours plus, en direction de l’avenir.

Vladimir Astapkovich/Sputnik Vladimir Astapkovich/Sputnik

Une cabane, près du lac de la montagne Aï-Petri, Crimée.

Grigory Sysoyev/Sputnik Grigory Sysoyev/Sputnik

Une jeune fille participant au 19ème Festival mondial de la Jeunesse et des Étudiants, sur les bords de la mer Noire.

