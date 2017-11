Le Salon du Chocolat de retour à Moscou pour sa VIe édition

Russia Beyond

Du 17 au 19 novembre 2017, la capitale russe sera une fois de plus le théâtre de ce rendez-vous des amateurs de plaisirs sucrés, la tant attendue VIe édition du Salon du Chocolat.

Le Salon du Chocolat a vu le jour en 1995 à Paris et n’a pas tardé à s’exporter. À présent, une vingtaine d’éditions sont organisées chaque année à travers le monde, de Tokyo à Londres, en passant par Milan et Beyrouth. À Moscou, cet événement, qui se tiendra en 2017 au sein de la Nouvelle Galerie Tretiakov, accueillera des grandes marques de chocolat, des représentants des pays producteurs de cacao, des maîtres chocolatiers, et bien entendu une foule de gourmands. En 2016, le salon moscovite avait en effet attiré quelques 25 000 visiteurs.

Même les plus exigeants des amateurs d’« or brun » devraient y trouver leur bonheur, puisque des spécialistes des quatre coins du globe feront le déplacement pour proposer des dégustations de leurs chocolats les plus fins. Si la Russie sera ainsi représentée, entre autres, par la légendaire chocolaterie Krasny Oktiabr (Octobre Rouge), la France sera quant à elle notamment incarnée en la personne de Christophe Roussel, talentueux chocolatier pâtissier.

Cette année, une attention toute particulière sera accordée à deux nouvelles tendances : le chocolat « vivant », qui allie plaisir gustatif et bienfaits nutritifs, et le bean-to-bar, une pratique consistant à concevoir son propre chocolat, de la sélection des fèves de cacao à la réalisation du produit final.

Au programme des festivités sont par ailleurs prévus :

Un défilé de robes en chocolat

Un Salon Junior pour les enfants

Une plateforme B2B pour les professionnels de l’industrie chocolatière

Une exposition intitulée Le chocolat et l’art

Une exposition du Musée de l’histoire du chocolat russe

Un concours baptisé Sensation chocolaté

Le salon sera ouvert de 11h à 19h. Comptez 500 roubles (7 euros) pour un billet d’entrée valable un jour, 250 roubles (4 euros) pour les enfants âgés de 3 à 12 ans, et l’entrée est gratuite pour les enfants de moins de 3 ans.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.